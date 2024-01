Universitario de Deportes tenía una mochila súper pesada para el inicio de la Liga 1 2024. Luego de ganar el torneo local la temporada pasada y cerrar su ‘Noche Crema’ con un empate frente a Coquimbo Unico, se tenía la duda de cómo arrancaría el equipo en su primer partido del campeonato ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. Sin embargo, para alegría de sus hinchas, el cuadro de Fabián Bustos no solo ganó el encuentro (goleó por 4-0) también encantó y abrió la puerta para soñar con el bicampeonato. Es cierto, el torneo recién empieza y resta mucho para que concluya, por lo que los jugadores prefieren quedarse con el esfuerzo colectivo e ir paso a paso.

Así lo dio a conocer el guardameta del elenco crema, Sebastián Britos, quien se dio un espacio para hablar con la prensa, luego de su llegada a Lima. “Sufrimos por momentos, porque el rival también juega, pero cuando ellos salieron a buscar, nosotros encontramos los espacios para hacer daño en ataque”, manifestó. Asimismo, destacó el desenvolvimiento de sus compañeros y cómo ello permitió obtener el resultado positivo.

“Las cosas también se nos facilitaron por la jerarquía de jugadores que tenemos en el club”, señaló, teniendo en cuenta que el primero en abrir el marcador fue Diego Dorregaray, fichaje para esta temporada y que abrió paso a que los demás jugadores continúen marcando, como Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra, siento estos dos últimos los que sentenciaron el partido para el segundo tiempo.

Respecto a cómo ve el campeonato de aquí en adelante, agregó que “tenemos que ir partido a partido. Acá tenemos que seguir viendo rivales, cancha, clima, altura... no es un torneo fácil, pero tenemos que seguir afrontando cada encuentro con la misma seriedad y responsabilidad”.

Luego del triunfo ante Mannucci, Universitario de Deportes se enfrentará a Atlético Grau por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024. El encuentro está programado para jugarse el sábado 3 de febrero en el Estadio Monumental, y comenzará desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

La palabra del DT

Tras la goleada al cuadro tricolor, en el estadio Mansiche de Trujillo, el técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no dudó en destacar la actuación de sus dirigidos, aunque también señaló que “no hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”. ¿Qué más dijo el DT en conferencia de prensa postpartido?

El estratega argentino admitió que sus dirigidos pusieron en práctica todo el trabajo realizado durante la pretemporada, pero que “vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, es el resultado”.

Además, Bustos agregó que “el final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy (domingo) tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.





