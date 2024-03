Universitario vs. Cusco FC chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para este martes 12 de marzo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Lima. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El elenco crema llega a este compromiso, luego de empatar 2-2 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco. Los dirigidos por Fabián Bustos abrieron el marcador de aquel encuentro, con gol de penal anotado por Alex Valera a los 40′, pero a poco de culminar el primer tiempo, el cuadro local pone el empate, con tanto de Pablo Erustes. Para el complemento, Andrés Chicaiza puso la ventaja para los cusqueños a los 52′ y, cuando se pensaba que el partido culminaría así, apareció José Rivera para el 2-2 a los 81′.

Con este resultado, los merengues continúan en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 17 puntos tras cinco victorias y dos empates, a solo dos de alcanzar a Sporting Cristal, que se mantiene como único líder del campeonato. Respecto a goles, la ‘U’ posee un total de 12 anotaciones a favor y solo dos en contra, los mismo que fueron anotados en el último partido en Cusco, ya que las primeras 6 fechas el arco de Sebastión Britos seguía intacto.

Precisamente, respecto a ese resultado, Bustos tuvo una opinión sobre dicho cotejo, en especial, del arbitraje, sosteniendo que “una sanción pudo cambiar todo en un partido”. Pese a ello, optó por también analizar el panorama general: “Más allá del error gravísimo del árbitro en no expulsar al jugador de Garcilaso que cometió el penal, pienso que debimos ganarlo en el primer tiempo si hubiéramos tenido mayor efectividad”.

Por su parte, Cusco FC está con el ánimo a tope, luego de ganar por 2-0 a Alianza Atlético en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En dicho duelo, Juan Tévez puso el primer tanto a los 27′, tras una asistencia de Iván Colman, el mismo que a los 39 minutos puse el segundo gol, desde el punto de penal. Si bien el elenco piurano buscó el descuento en el marcador, ninguno de sus intentos llegaron a concretarse.

Con esta victoria, los cusqueños se ubicaron en el séptimo puesto en la tabla de posiciones, con 11 unidades, mismo puntaje que Comerciantes Unidos. A nivel de resultados, posee tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Respecto a goles, tiene nueve anotaciones a favor y 10 en contra. Con este presente, es inevitable pensar en mantener los mejores números, así se enfrenten ante uno de los punteros de la tabla.

Así lo dio a conocer Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, quien sostuvo que “contra la ‘U’ es un partido lindo para jugar. Tenemos que dedicarnos a jugar, todo lo que pase en lo externo no juega, dentro de la cancha somos once contra once. Me gustó la actuación que dimos ante Atlético de Sullana, fuimos competitivos y esperamos serlo ante la ‘U’”.

¿En qué canal ver Universitario vs. Cusco FC?

El partido Universitario vs. Cusco FC se jugará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario vs. Cusco FC está programado para este martes 12 de marzo desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m., en México a las 7:30 p.m., mientras que en España a las 2:30 a.m.

¿Dónde se jugará el Universitario vs. Cusco FC?





