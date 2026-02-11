Universitario de Deportes ya dejó atrás el empate ante Cusco FC y ahora centra toda su atención en lo que será su próximo reto por el Torneo Apertura 2026, cuando reciba a Cienciano en el Estadio Monumental. El resultado en la altura dejó sensaciones encontradas en el plantel, no solo por el rendimiento, sino también por las bajas y molestias físicas que arrastra el equipo. En ese contexto, el comando técnico encabezado por Javier Rabanal viene evaluando alternativas para refrescar el once y ampliar las variantes ofensivas. El duelo ante el ‘Papá’ aparece como una oportunidad clave para hacer ajustes. Además, la hinchada espera novedades que puedan marcar la diferencia. En las últimas horas, varios nombres empezaron a tomar fuerza dentro de la interna crema.

Una de las principales novedades pasa por Sekou Gassama, quien estaría muy cerca de sumar sus primeros minutos oficiales con camiseta de Universitario. El delantero español-senegalés viene trabajando de manera progresiva en Campo Mar y ya entrena a la par de sus compañeros, lo que abre la puerta a su inclusión en la lista de convocados para este viernes.

Desde el entorno del club se maneja que Javier Rabanal tiene decidido darle rodaje al atacante, al menos como alternativa desde el banco. Según lo informado en el programa ‘Hablemos de MAX’, la idea del comando técnico es que Gassama empiece a sumar minutos para que vaya ganando ritmo de competencia en un contexto controlado.

El propio entrenador ya había dejado entrever que el delantero estaba cerca de quedar listo. “No le queda mucho. Una semana más o menos andará listo”, señaló Rabanal en días previos, dejando claro que su evolución física ha sido positiva y que el debut estaba solo cuestión de tiempo.

Javier Rabanal daría sus primeros minutos este viernes a Sekou Gassama (Foto: @Universitario)

Desde Campo Mar indican que el atacante de 30 años dejó buenas sensaciones en los últimos entrenamientos, especialmente en trabajos ofensivos y definición. El comando técnico quedó conforme con su respuesta física, lo que refuerza la posibilidad de verlo en acción frente a Cienciano si el trámite del partido lo permite.

Otra de las situaciones que viene evaluando Universitario tiene que ver con los jugadores que aún arrastran molestias. Edison Flores y José Rivera continúan en proceso de recuperación y, por ahora, es complicado que puedan ser considerados si no llegan al cien por ciento, ya que el cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios en esta etapa del torneo.

En defensa, el caso de Anderson Santamaría también se sigue de cerca. El zaguero presentó molestias en el último encuentro y su presencia como titular se definirá en las próximas horas. El comando técnico esperará hasta el final para decidir si arriesga con él o si apuesta por otra alternativa en la zaga central.

La mejor noticia en ese sentido pasa por Andy Polo, quien mostró una evolución favorable y ya entrena con normalidad. El carrilero derecho podría volver al once inicial y convertirse en una de las principales cartas por banda, aportando desborde y profundidad ante un rival que suele cerrarse bien cuando juega de visita.

Con este panorama, Universitario alista una convocatoria con varios movimientos respecto al último partido. La posible inclusión de Sekou Gassama aparece como el principal atractivo para la hinchada, en un duelo donde los cremas buscarán hacerse fuertes en casa y sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura.

