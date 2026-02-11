Después de perder por 1-0 en la ida, Alianza Lima se juega mucho este miércoles frente a 2 de Mayo. Aunque para algunos el objetivo principal sigue siendo la Liga 1, una temprana eliminación de la Copa Libertadores podría significar un golpe duro para el proyecto deportivo liderado por Pablo Guede. En ese sentido, Gustavo Roverano, exentrenador de los íntimos y que hace unas horas fue presentado como DT de Juan Aurich, dio su opinión sobre esta posibilidad.

Para el exarquero esta no es una temporada cualquiera, pues es inevitable no mirar hacia la vereda de enfrente. Si Universitario de Deportes vuelve a campeonar en la Liga 1, conseguirá un histórico tetracampeonato en el fútbol peruano. Al ser el clásico rival, Roverano cree que Alianza Lima debe hacer todo lo posible para que eso no ocurra, priorizando el torneo local por encima de la Copa Libertadores.

“Este año de Alianza es muy particular, es muy difícil. Alianza este año no puede empatar dos partidos seguidos. Con la presión que tiene el club este año, después de haber venido el tricampeonato de la ‘U’, que por más que digamos ‘no importa lo que haces al lado’, sí importa en esto, importa y muchísimo, porque el fútbol es así”, afirmó en una entrevista con Exitosa Deportes.

Volviendo al partido frene a 2 de Mayo, el nacido en Montevideo precisó que, si los blanquiazules quieren sacar la llave adelante y clasificar a la Fase 2, no pueden tener los mismos descuidos que tuvieron en Paraguay. “No tienes que dejar nada librado al azar ni nada para después. Hoy este partido es el más importante de todos”, agregó.

¿Qué debería ocurrir si Alianza Lima queda eliminado prematuramente de la Copa Libertadores? Para Gustavo Roverano, haciendo una comparación con lo que ocurrió con Néstor Gorosito tras no clasificar a la fase de grupos al perder con Sporting Cristal en los play-offs, Pablo Guede no debería continuar al mando del equipo.

“Imagínate que si sacas a Gorosito, después de haberle renovado, en el mismo año le renuevas y en el mismo año lo sacas. Si sigues con esa coherencia, si el equipo queda eliminado, tiene que salir Guede”, analizó.

Gustavo Roverano dirigió a Alianza Lima en el 2015. (Foto: Liga 1)

En esa misma línea, precisó: “Si a un entrenador que ya te demostró, le renuevas el contrato y a los pocos días lo estás sacando por un resultado, si sigues en esa línea, tendría que pasar eso”.

Eso sí, Roverano dejó en claro que no está de acuerdo con esa forma de ver el fútbol, tan cortoplacista y sin respaldar un proyecto. “¡Ojo! No estoy de acuerdo porque como entrenador lo que menos quiero es que a un entrenador le den dos minutos de poder estar en un club, lógico que no” agregó.

Por último, la ‘Máscara’ puso sobre la mesa los estilos de juego de Gorosito y Guede, considerándolos antagónicos y opuestos. Según su mirada, no entiende cuál es la visión que hay de por medio para cambiar de un estilo de una temporada a otra, poniendo como ejemplo las propuestas distintas que presentaron Mario Salas y Pablo Bengoechea cuando pasaron por el club.

“Gorosito con Guede son totalmente antagónicos en la manera de trabajar. No sé cuál es la línea conductual para escoger a un entrenador, porque si me dices que traes un entrenador que tiene más o menos la misma línea, que tiene algunos matices diferentes, tan opuesto no puedes traer. No puedes tener a Mario Salas y al otro año traer a Pablo Bengoechea, por ejemplo. Son totalmente diferentes”, aseveró.

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026. (Foto: GEC)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR