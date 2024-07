Un empate que deja muchas dudas de cara al Clásico. Universitario de Deportes igualó 1-1 con Atlético Grau en el Estadio Campeones de 36 de Sullana por la segunda jornada del Torneo Clausura y sumó su cuarto punto en el certamen. Los cremas lo ganaban con un gol de Álex Valera a los 37 minutos del primer tiempo, pero el uruguayo Mauro Da Luz igualó el encuentro para el equipo de Ángel Comizzo cuando faltaba poco para ir al descanso, después de un error del defensa Williams Riveros. La mala noticia para el conjunto que dirige Fabián Bustos es que Horacio Calcaterra fue expulsado por roja directa y no estará la próxima fecha frente a Alianza Lima en el Monumental de Ate.

Para este encuentro, la ‘U’ repitió su once casi en su totalidad -tras el debut goleando 6-0 a Carlos A. Mannucci- y la única variante fue la de Matías Di Benedetto por Gustavo Dulanto para acompañar a Williams Riveros y Aldo Corzo en la defensa. De esa manera, los cremas salieron con Britos en el arco; Andy Polo y Nelson Cabanillas en los carriles; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en la volante; mientras que Edison Flores estuvo junto a Álex Valera en el ataque para completar el ya tradicional 3-5-2 del equipo merengue.

Atlético Grau y Universitario jugaron por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1)

El UNOXUNO de Universitario vs. Atlético Grau

Sebastián Britos (7): salvó su arco en varias oportunidades. Algo más pudo haber hecho en el gol del cuadro norteño, pero en general tuvo buenas atajadas para mantener a su equipo siempre con posibilidades de llevarse el triunfo, sobre todo en el final.

Aldo Corzo (5): no estuvo en el nivel que se le conoce y no hizo un buen partido. La banda izquierda del equipo de Comizzo complicó al defensa en varias oportunidades.

Williams Riveros (4): un mal despeje del paraguayo terminó en el gol del empate de Atlético Grau. El central ha perdido confianza y tuvo un nuevo error que le costó puntos a Universitario.

Matías Di Benedetto (5): la defensa tuvo un partido flojo en Piura y el ‘Tano’ no estuvo en un buen nivel. Pudo ajustar mejor la marca en el gol de Grau.

Rodrigo Ureña (4): partido bajo del chileno ante Atlético Grau. Estuvo impreciso en el medio y no fue el jugador que le da el equilibrio al mediocampo de Universitario. Si el está mal, los cremas sufren mucho.

Martín Pérez Guedes (6): siempre en lo suyo, mostró un gran ida y vuelta, ayudó tanto en la marca y se sumó al ataque, pero hoy no estuvo preciso en la definición. Erró una clara ocasión en el primer tiempo.

Andy Polo (6): otro que tuvo un buen despliegue por el sector derecho. No tuvo problemas para cerrar su banda, pero al igual que todo el equipo, no tuvo su mejor partido en ataque.

Jairo Concha (6): buen partido el volante. Siempre fue para delante, tuvo buenos cambios de ritmo, pero le faltó un socio para hilvanar mejor las jugadas ofensivas.

Nelson Cabanillas (6): estuvo poco más de 60 minutos en el campo e hizo un partido parejo. Ha levantado su nivel, a comparación de lo que mostró en la primera mitad de año, e inició el duelo con mucha intensidad, se asoció por izquierda y generó jugadas de peligro. Con el transcurrir de los minutos le fue costando el retroceso y dejó su lugar al ecuatoriano Portocarrero.

Edison Flores (7): el más peligroso de Universitario ante Grau. Participó en las jugadas de ataque más importantes de su equipo, tuvo un remate al palo y dio la asistencia para el gol de Valera.

Mapa de calor del ‘Orejas’

Mapa de calor de Edison Flores vs. Atlético Grau. (Captura: Sofascore)

Álex Valera (5): si bien anotó el gol crema en el primer tiempo, gracias a un gran desmarque y una buena definición ante el portero Álvarez, tuvo más oportunidades para definir y cerrar el partido; sin embargo, el delantero no las supo resolver de la mejor manera.

Los recambios

Segundo Portocarrero (3): el ecuatoriano perdió el puesto con Cabanillas, y cuando ingresó en la segunda mitad, no dio razones para que pueda volver al once titular. No trascendió en ataque ni en defensa.

Horacio Calcaterra (3): ingresó por Jairo Concha, pero no fue solución para Universitario. Se fue expulsado en el final y se perderá el clásico ante Alianza Lima.

José Rivera (4): buscó, luchó y peleó cada balón, se movió por todo el frente de ataque para generar peligro, pero no encontró espacios para hacer daño.

Jorge Murrugarra (4): sutituyó a Pérez Guedes para darle un aire fresco al equipo en la recuperación, pero no tuvo mucha participación.

Christopher Olivares (3): no entró bien al partido. Perdió en las divididas y la defensa de Grau siempre lo anticipó.





