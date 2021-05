Universitario y Alianza Atlético se verán las caras, este sábado, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la Liga 1. Sin embargo, las alarmas en el cuadro del norte del país se encendieron luego de la visita de un grupo de barristas a Campo Mar, quienes exigieron la renuncia de Ángel Comizzo. Lander Alemán, presidente del ‘Vendaval del norte’, no fue ajeno al hecho y sentó la postura que tendrán sobre este acontecimiento.

“El club no tomará ninguna decisión. Universitario no tiene la culpa de que terceros vayan a perjudicarlos, no tiene responsabilidad. Alianza Atlético no hará ningún reclamo (por partido ante la ‘U’), pero sí hay preocupación por el tema de los contagios”, sostuvo el directivo del club sullanense en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Lander Alemán descartó la presencia de Carlos Ascues para el duelo contra Universitario, indicando que el futbolista aún se encuentra en un proceso sancionador por parte de la FPF y están a la espera del mismo para poder ejecutarlo en la institución.

“El caso está en un proceso que hemos continuado, de acuerdo a la FPF. Estamos esperando un pronunciamiento de la FPF. Nosotros lo hemos sancionado (a Ascues) con una separación de dos fechas. Sí queremos seguir contando con él. Hoy o mañana se debe reincorporar a los entrenamientos”, agregó.

Universitario libre de COVID-19

El brote de coronavirus en Defensa y Justicia, su rival hace un par de días por la Copa Libertadores, encendió la alarma en Universitario. No obstante, la tranquilidad se instaló este viernes en tienda merengue con los resultados de las pruebas de antígeno a las que se sometió el grupo profesional, con lo cual no hay inconvenientes para enfrentar a Alianza Atlético.

“De los resultados que nos han sido entregados, al día de hoy, se tiene que todos son negativos para COVID-19”, informó Universitario, mediante un comunicado, un día después de que Defensa y Justicia anuncie que cinco futbolistas más, a los cinco que ya tenía, contrajeron el virus.





