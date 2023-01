Regresas a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en otra faceta, pero siempre ligado al fútbol…

Más hecho con estos años en el fútbol. Me encuentro ilusionado y en un ambiente más familiar. He estado muchas veces en la Videna. Primero mi etapa como futbolista, después como entrenador, así que todo es muy familiar para mí. Hay mucha gente que conozco y continúa trabajando acá, así que estoy muy ilusionado con este reto que tengo en mi carrera deportiva.

Esa familia deportiva comprende los reencuentros con Juan Carlos Oblitas y Juan Reynoso…

Sí, y también Agustín Lozano, ya que cuando era entrenador de la selección de mayores, Agustín era director de la Federación Peruana de Fútbol en aquellos años. Ahora también con el ‘Ciego’ y con Juan Reynoso. Juan Carlos Oblitas era mi técnico en mi etapa como jugador en Universitario, y Juan ha sido mi compañero desde las selecciones de menores en la Federación. Definitivamente se me hace todo muy familiar.

La línea de trabajo se hace más fácil al trabajar con personajes que conozcan la realidad del futbolista peruano…

Yo estoy convencido que es así. Me estoy sumando a este nuevo proyecto de la Federación, pero ellos (Lozano, Oblitas y Reynoso) vienen alineados de manera conjunta. Yo me voy a sumar a lo que hacen ellos . También el hecho que esté Juan Reynoso en la selección de mayores fue fundamental para venir acá. Yo tengo una buena comunicación con él. Hasta con mirarnos nos entendemos. Siempre he visto su trayectoria y la forma de trabajar, y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha hecho en su carrera. Para mí es mucho más sencillo venir a trabajar teniéndolo como entrenador de la selección de mayores que haber tenido otro entrenador. A lo mejor me hubiese costado mucho más tomar la decisión. El hecho que Agustín Lozano esté como presidente de la Federación también me ayudó para tomar la decisión de venir. Igualmente Juan Carlos Oblitas. Ha sido una sumatoria. Yo estaba muy cómodo en la César Vallejo, que me ofreció renovar el contrato por dos años más. Cienciano me hizo una oferta para ir al Cusco. Dos equipos de La Paz también me hicieron una oferta para irme a Bolivia, pero al final tomé la decisión de venir a la Federación.

También estuviste en agenda para ser entrenador de la selección de Bolivia…

Yo tuve una conversación con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol hace algunos meses, pero al final ellos eligieron a otro entrenador, pero sí tuve un acercamiento con ellos, estoy hablando de hace seis meses atrás.

Asumes un reto que siempre exige resultados inmediatos cuando se trata de un proceso a largo plazo y sujeto a constantes críticas…

Yo asumí la Jefatura Técnica de las selecciones de menores en el área de los varones, y bajo mi responsabilidad están la Sub20, Sub-17 y Sub15, las tres selecciones que tengo a mi cargo. También seré el entrenador de la Sub20 cuando finalice el torneo Sudamericano que empieza en diez días, y estos chicos vienen entrenando con Jaime Serna, ayudante de Juan Reynoso, quien tomó el equipo hace dos meses. Entonces, yo voy a organizar todo eso, tengo que ordenar el tema de la Sub17 y Sub15, y definitivamente está clarísimo que los resultados en menores en los últimos años no han sido buenos. He venido para intentar cambiar eso, pondré el máximo de mis esfuerzos y voy a dedicar muchas horas para que la formación pueda mejorar en el fútbol peruano. La idea es que el día de mañana tengamos selecciones más competitivas de las que hemos visto ahora.

Ya trabajaste en menores cuando dirigiste en Villarreal B de España. Hay conocimiento. Además, eres de resolver los problemas que nacen en el camino hasta alzando el teléfono…

El hecho de estar ligado al fútbol me da ciertas relaciones que probablemente en otro momento no las hubiese tenido. A lo mejor tendré cierta ventaja al recibir referencias en el exterior. Por ejemplo, que me llamen de Argentina, España, Estados Unidos, y que me comenten sobre un chico con raíces peruanas que juega en otro país. Llevo dos días trabajando y ya me pasó. Me han llamado personas de España a decirme que hay un chico del Club Alavés de España, que es muy bueno y que su mamá es peruana. Ya me avisaron. Cosas así me van a pasar seguramente. Habrá que ver si tiene nivel para venir a jugar en alguna categoría de la selección. Es un trabajo lindo, apasionado, pero hay que dedicarle muchas horas. Será una labor mucho más importante.

El trabajo de la captación de nuevos talentos será determinante…

Sí, si en el tema de menores no captas un buen talento es imposible desarrollar. El talento lo tienes que captar para después potenciarlo, así que la red de los ojeadores debe ser muy importante. También necesitamos buenas competencias. Si sales de Lima, no hay buen nivel. El futbolista para crecer necesita competir. Por ejemplo, yo soy un futbolista malo, y tú eres bueno, competimos el fin de semana, pero tú no te vas a esforzar para ganarme. Para que tú crezcas necesitamos que yo también sea bueno. Entonces, competimos dos que somos buenos, y ambos nos vamos a potenciar. Para eso necesitamos campeonatos a nivel nacional que sean más competitivos. Hay que diseñarlos para que sean más competitivos.

Los clubes también tienen un rol importante…

Sí, por supuesto. El club participa de la formación del futbolista, pero las directrices las marcamos nosotros como Federación. Debemos decir cómo se jugará los campeonatos. Necesitamos el apoyo de los clubes, pero las directrices en torno a la formación de los campeonatos es tarea nuestra.

