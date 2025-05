Como si fuese un baldazo de agua fría, Universitario de Deportes sorprendió al anunciar la salida de Manuel Barreto, quien hasta hace poco se desempeñó como director deportivo del club. Si bien la noticia generó consternación entre los hinchas, desde la interna de la institución respaldaron completamente la gestión de la ‘Muñeca’ en los últimos años.

Martín Kohatsu, delegado de Universitario, expresó abiertamente su opinión sobre la salida de Manuel Barrero y le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de ‘X’ (antes Twitter). El miembro del conjunto merengue no solo le deseó lo mejor al exfutbolista en sus futuros proyectos, sino también señaló a los responsables de su sorpresiva salida del club de Ate.

“Gracias Manuel Barreto por los momentos vividos y por esos días de triunfos que con tus decisiones le devolviste al club. Lamentablemente, mucho idiota terminó por doblegar esa pasión y amor que día a día demostrabas por nuestra pasión, Universitario”, se puede leer en sus redes sociales.

No cabe duda de que Kohatsu hizo referencia a quienes cuestionaron la gestión de Barreto. Como se sabe, el ex director deportivo fue criticado por las últimas dos contrataciones de delanteros para el equipo, como lo fueron Diego Dorregaray y Diego Churín. El primero de ellos no terminó la temporada el año pasado, mientras que el segundo no ha respondido a las expectativas.

Asimismo, el delegado de Universitario reveló que intentó convencer a Barreto de no dejar la institución, algo que no pudo conseguir. “A donde decidas continuar tu carrera profesional, el mayor de los éxitos, sabes que hasta el último traté que cambie tu decisión. En la U no celebramos empates, solo celebramos victorias”, escribió Kohatsu.

La salida de Manuel Barreto genera un vacío en la composición deportiva de Universitario; sin embargo, el club ya trabaja en elegir a su reemplazante. Por el momento, su desconoce el futuro del exfutbolista, aunque su nombre ha sido vinculado para asumir un cargo dirigencial en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

