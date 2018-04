Universitario de Deportes es uno de los 3 equipos que no perdió como visitante en el 2018

No todo es malo en Universitario de Deportes. Si bien el equipo no logra consolidar consolidarse en la tabla de posiciones, siempre compite y para destacar está que en lo que va del 2018, el combinado de Pedro Troglio no sabe lo que es perder fuera de casa.

Sumando el 0-0 ante UTC en Cajabamba, Universitario de Deportes ya lleva 5 encuentros sin perder fuera de casa, los cremas empataron 4 partidos y le ganaron 2-0 a Comerciantes Unidos.

Troglio y la ‘queja’ que compartió por duro viaje a Cajabamba

Los cremas son junto a San Martín y Melgar (el único invicto del torneo) los 3 equipos que no saben lo que es perder jugando fuera de su estadio.

La deuda es otra

​

Pero si bien a Universitario de Deportes le está yendo regular como visitante, de local es otra la realidad y es que los cremas hasta ahora no han podido sumar de a tres.

Suma de visita: la 'U' igualó con UTC por el Torneo de Verano

En casa los cremas cayeron ante Sport Rosario, Alianza Lima y UTC, pero este fin de semana tendrán una linda oportunidad para recuperarse cuando reciban a San Martín en el Monumental.

Universitario no sabe lo que es perder de visita hace cinco fechas. (Video: Instagram)

NO DEJES DE LEER

►Salvador: Juan Manuel Vargas evitó gol de UTC en la raya [VIDEO]

► Alberto Quintero no conectó y se perdió el gol debajo del arco [VIDEO]