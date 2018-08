La frase del técnico Nicolás Córdova de que " Universitario de Deportes necesita de gente grande y no de niños" causó eco entre los hinchas merengues. El club crema tuvo que apostar por sus canteras este año al no poder contratar refuerzos debido al castigo que le impuso el Tribunal de Licencias de la Federación.

En ese sentido, Depor se comunicó con tres exfiguras del club para conocer sus opiniones sobre la declaración del entrenador chileno.

Germán Leguía

"Ya está igual que Troglio. Decía lo mismo. Igual con los mayores, todos los que dejó Chale, tampoco campeonó. Si (Nicolás Córdova) sabía que no se podía contratar, cuando estás aquí, no llores. A parte hay otra cosa. Vásquez, Corzo, Schuler, Benincasa, Figueras y Chávez no son niños. Si lo son, yo mañana regreso al fútbol. Eso es malo. ¿Cómo lo tomarán los jugadores que van a jugar el clásico la próxima semana? Esos chicos deben sentirse que no sirven. Igual, yo vi que este equipo le jugó de igual a igual a Sporting Cristal "



Jorge Amado Nunes

"No le hace bien a los jóvenes que se están haciendo responsables de una situación que no les compete a ellos. Antes de agarrar el equipo, él sabía en qué condiciones estaba la 'U', la situación. Me imagino que él debió analizar toda problemática que tiene el club. Me parece que es tirarle toda la responsabilidad a los jóvenes, cuando no es así. Hay que agradecerle a los jóvenes que están poniendo la cara dentro de las posibilidades que ellos tienen. También agradecer a la gente de experiencia".



"Esta situación era de prever. Cuando lo suspendieron a la 'U', se le complicó el panorama. Encima, se fueron jugadores importantes. Creo que no hay que justificar nada. Con todo el respeto que se merece el entrenador, me parece poco ético salir a decir eso. Me parece que se dejó llevar por los nervios. El resultado no fue el esperado. A partir de ahí uno tiene que reflexionar antes de dar un comentario. Hay muchos jóvenes en el plantel".

José Luis Carranza

"No quiero darle más polémica a lo que habla ese señor. Primero no sé quién lo contrató. Los jóvenes están muy bien. Están en un crecimiento muy rápido y veo que a los rivales les cuesta ganarle a la 'U'. Para mí no se puede desmerecer a los chicos. Ellos son los más importante del club. Tienen un gran referente como el 'Loco' Vargas".

