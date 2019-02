Alejandro Hohberg hizo una comparación entre el hincha de la 'U' y el de Alianza Lima [VIDEO]

A pesar de su paso por Alianza Lima , Alejandro Hohberg considera que el hincha de Universitario de Deportes lo recibió de la mejor manera en las dos presentaciones que realizaron los cremas en Lima y en Trujillo, respectivamente. Ahora, el ‘Enano’ espera consolidar su mejor versión, para regalarle más alegrías al hincha merengue.

“Estoy saliendo poco [risas]. La gente de la ‘U’ me recibió muy bien, lo mejor de lo que yo esperaba. Las pocas veces que salgo, me tratan bien. Mientras que la gente de Alianza, como hincha, no entiende las decisiones que uno debe tomar”, afirmó Alejandro Hohberg en FOX Sports Radio Perú.

A falta de dos meses para que se desarrolle el primer clásico del año, Alejandro Hohberg ya se imagina cómo será el ambiente que vivirá cuando visite a Alianza Lima.

"ENTIENDO SI HAY GENTE ENOJADA, PERO ESTE ES UN GRAN DESAFÍO PARA MÍ" #FOXSportsPeru | Alejandro Hohberg dialogó en exclusiva con @Mauricioldm1 y expresó sus sensaciones tras dejar Alianza Lima para llegar a Universitario.



“Seguramente, es lo normal [sobre las pifias]. Lo entiendo y lo voy a respetar. En ese sentido, soy respetuoso con la gente. A lo mejor otro hubiera tomado otros rumbos, pero no fue una decisión fácil. Nicolás Córdova fue decisivo, porque se comunicó conmigo”, agregó el ahora jugador de Universitario de Deportes.

Por otro lado, Alejandro Hohberg reconoció que ahora existe una “presión extra” sobre su persona, luego de las destacadas campañas que realizó con Alianza Lima en los dos últimos años de la mano de Pablo Bengoechea.