Universitario de Deportes está cerca de contratar a su nuevo técnico

Mientras en Campo Mar la ‘mancha’ de Javier Chirinos arrancaba los trabajos de cara al Apertura, en Ate los de saco y corbata no paraban de responder Whastapp’s y analizar los perfiles de los que se pondrían el buzo de Universitario de Deportes.

Bueno, en esa carrera, hay dos nombres que ya confirmaron su acercamiento con la directiva crema: se trata del uruguayo Álvaro Gutiérrez Felscher y el argentino Facundo Sava.

“Hoy (ayer) me enteré de la noticia. Y si bien no hay algo oficial, ya un allegado me ha comunicado el interés. Espero que se pueda dar porque es un gran equipo. Me seduce la institución por lo que representa y por muchos compatriotas que me han hablado de ella”, le dijo Gutiérrez a Depor.

¿Con quiénes conversó sobre Universitario de Deportes? “Con Guastavino nos conocemos y me habló del club. Lo mismo el profesor Markarián”, sostuvo el DT.

Álvaro Gutiérrez Facundo Sava Fue campeón con Nacional, en la liga uruguaya de 2015. Un año antes consiguió el Apertura. Como DT, solo tiene una experiencia fuera de su país: fue con O’ Higgins, en Chile (2014-2015). FECHA DE NACIMIENTO : 27/7/1968 FECHA DE NACIMIENTO : 7/3/1974 EQUIPOS QUE DIRIGIÓ : Atenas, Rampla, Rentistas, Nacional, Al-Shabab y Liga de Quito. EQUIPOS QUE DIRIGIÓ : San martín, Unión de Santa Fe, O’ Higgins, Quilmes, Racing, Tigre y Gimnasia.

Está en la pelea

Hasta hace una semana, Sava dejó de ser DT de Gimnasia. Y, si bien no le fue bien con el ‘Lobo’, se conoció que ya hubo acercamiento. Su representante, Matías Aldao, se lo confesó a Depor.

“Siempre estuvo en la órbita de ese club, pero hasta ahora no hemos recibido ningún llamado formal. Lo cierto es que hay sondeos”, contó el agente. La elección se dará en breve.

TAMBIÉN SON OPCIONES



El lunes, los directivos de Universitario de Deportes viajarían a Santiago para reunirse con ‘Nico’ Córdova. Con Gorosito lo harán en Buenos Aires.

Néstor Gorosito Nicolás Córdova Tuvo dos pasos por España: con Xerez (2010) y Almería (2016). Por ahora está en Italia, capacitándose en clubes como Lazio y Sampdoria. FECHA DE NACIMIENTO : 14/5/1964 FECHA DE NACIMIENTO : 9/2/1979 EQUIPOS QUE DIRIGIÓ : Nueva Chicago, San Lorenzo, Lanús, Rosario, Argentinos, River, Xerez, Tigre, Almería y San Martín EQUIPOS QUE DIRIGIÓ : Palestino, Santiago Wanderers.

