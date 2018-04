No por gusto le dicen el ‘Mago’. Y Pedro Troglio sacará el as que tiene bajo la manga para sorprender a Sporting Cristal , en lo que significará un nuevo clásico que afrontará Universitario de Deportes. Los cremas están obligados a ganar. Son penúltimos del Torneo Descentralizado, y esa idea no le gusta nada a sus hinchas.

Esta vez, Troglio no quiere ser sorprendido y tomará sus precauciones ante Sporting Cristal. Y la primera variante la realizará en el arco. Patrick Zubczuk, que no tuvo una buena actuación ante Alianza Lima y Ayacucho, regresará al banco de suplentes. Raúl Fernández lo reemplazará. De esta manera, ‘Pedrito’ apelará a la experiencia de ‘Superman’.

La segunda sorpresa será la ausencia de Horacio Benincasa. El defensa, que es cuestionado por los hinchas cremas, será suplente ante Sporting Cristal. Lo reemplazará Adán Balbín. ¿Y quién lo acompañará? Ya no será Brayan Velarde, sino Luis Valverde.

En el medio campo también habrá sorpresas. Arquímedes Figuera regresará al once titular, luego de superar una lesión muscular. A esta lista se sumará Diego Manicero, quien no estuvo en el último choque ante Ayacucho.

Por el momento, Troglio tiene en mente a Sandro Montesinos como ‘9’ ante Sporting Cristal. Alberto Quintero también surge como una posibilidad.

