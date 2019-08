Aún es argentino: ¿por qué fue convocado Tiago Cantoro a la Selección Peruana Sub 20?

Tiago Cantoro fue la gran sorpresa en la lista de convocados para la Selección Peruana Sub 20. Sin embargo, el atacante de Universitario aún posee la nacionalidad argentina, por lo que no se esperaba este llamado al combinado bicolor.

"Es una sorpresa que me llamen a la Selección de Perú y más aún siendo argentino. Es algo lindo que me toca esta vez y espero que me vaya bien", sostuvo el jugador a Depor.

A pesar de no contar con la nacionalidad peruana, Tiago Cantoro se mostró ilusionado con el nuevo reto que le tocará asumir. Además, aseguró que este llamado a la Selección Peruana Sub 20 será una motivación extra en el día a día que tiene en Universitario.

"Si bien no he tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo por el cupo de extranjeros, jugué en el Torneo de Reservas. Ahora, tengo que terminar de ver el tema de mi nacionalización para continuar con mi carrera de la mejor manera posible", agregó.

Tiago Cantoro tendrá que sumarse este lunes a los trabajos de la Selección Peruana Sub 20 en el Complejo de la FPF. La pesadilla con la que inició el año (problemas contractuales con Universitario) va quedando en el pasado y su esfuerzo va dando frutos en el deporte que tanto le apasiona.

