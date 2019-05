Universitario de Deportes: Diego Haro se disculpó con defensa de Municipal por cobrar penal [VIDEO]

Yordi Vílchez contó que el árbitro Diego Haro se disculpó con él por cobrarle un penal que no existió, durante el encuentro entre Universitario de Deportes y Deportivo Municipal disputado en el Monumental.

"La pelota me dio en el hombro. Al retorno del medio tiempo, le dije al árbitro si había visto la repetición en el descanso y me dijo que sí y me pidió disculpas. Por lo menos Haro fue caballero en reconocer su error", declaró el jugador en América TV.



La supuesta mano de Yordi Vílchez en el área de Deportivo Municipal, generó un polémico penal cobrado por Diego Haro a favor de Universitario de Deportes. Sin embargo Steven Rivadeneyra atajó el balón pateado por Germán Denis y evitó el segundo tanto de los cremas.

Tras el triunfo en la fecha 14 del Torneo Apertura, Deportivo Municipal escaló al tercer puesto de la tabla con 23 puntos. En la próxima fecha recibirá a Pirata FC. Universitario de Deportes se ubica en el puesto 8 con 9 puntos y en la fecha 15 visitará a Ayacucho FC.



Nicolás Córdova en conferencia de prensa. (Prensa 'U')

