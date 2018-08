Universitario de Deportes empató el clásico ante Alianza Lima y tras el partido la primera pregunta para su técnico, Nicolás Córdova , fue sobre la llegada de refuerzos. El DT se sorprendió que no le hablen del partido y respondió así a esta interrogante.

"Hasta que yo no vea algún documento Que realmente libere a Universitario de Deportes de poder contratar yo no puedo hablar de mercados ni de pases. Porque yo entreno jugadores que hoy están acá y no lo puedo hacer", dijo.

La 'U' se alista para fichar: ¿por qué se le levantará el castigo? ¿Qué es el Régimen Especial Deportivo?



"En el momento que esto se libere les prometo responder. Hoy no puedo porque no está ese documento, lo que salió es otra cosa. Hasta que a mí no me digan que puedo contratar, y aun no me lo han dicho, no me voy a referir a eso", añadió el entrenador.

Nicolás Córdova dijo que no es un DT 'pesado' que no quiere responder sobre el tema. El entrenador de Universitario de Deportes sabe que la directiva tiene que cumplir una serie de requisitos para recibir el visto bueno definitivo y poder contratar.

"Es obvio que si eso sucede obviamente que tenemos en mente qué es lo que pretendemos hacer. Pero mientras tanto no me voy a referir al tema", reiteró en conferencia de prensa al final del empate 1-1 ante los íntimos.

El técnico de Universitario de Deportes sí habló del equipo y afirmó que va dando pasos gigantes hacia una forma de jugar que le va a permitir poder pelear con mucho más argumentos. "Hay jugadores que han crecido muchísimo y están jugando partidos con mucha personalidad", señaló.

