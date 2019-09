Donny Neyra confesó la verdadera razón por la que besó a 'Malingas' Jiménez en un clásico

Donny Neyra recordó su paso por Universitario de Deportes y el polémico beso que se dio con Roberto Jiménez en 2008. Ese año, en un clásico, la 'U' venció a Alianza Lima por 2 a 1 con gol de 'Malingas' y el 'piquito' entre ambos pasó a la historia.

"El beso con 'Malingas' fue una apuesta por unas zapatillas que costaban como 500 soles. Fue las zapatillas o un beso y yo no me iba a gastar 500 mangos", contó Donny Neyra, entre risas, al programa 'En El Barrio' que se transmite por YouTube.



Donny Neyra comentó que tiene los mejores recuerdos en Universitario de Deportes y que no guarda resentimientos con Juan Reynoso quien lo tachó en el club crema.

"Yo siempre dije que Juan Reynoso iba a ser un técnico exitoso y no me equivoqué. Él fue claro conmigo. Es un DT muy franco y sincero y eso siempre me gustó. Me dijo, si quieres quédate pero no vas a jugar conmigo y me fui", declaró el excrema.

