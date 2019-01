Universitario de Deportes: Emiliano Ciucci confirmó acercamiento con los cremas

¿Es el tapadito? Mientras la atención está puesta en la muralla chilena, Branco Ampuero, futbolista que está a la espera de desligarse de Antofagasta para llegar a Ate, Emiliano Ciucci sorprendió a todos al confirmar un acercamiento con Universitario de Deportes.

El defensor que jugó durante el 2018 en Sport Boys y ya se despidió del puerto, señaló que tiene posibilidades de vestirse de crema en la próxima temporada.

"A quién no le gustaría llegar a la 'U'. Es uno de los equipos más grande del campeonato. No todos los días se tiene la posibilidad de jugar a cancha llena. Por ese lado a cualquier jugador le gustaría poder estar en ese equipo. No voy a negar de que hubo un contacto previo, pero todavía no se ha terminado o llegado nada concreto", declaró Ciucci en El Bocón.

El argentino nacionalizado peruano tiene mucha intención de continuar su carrera en el Perú y porqué no llegar a otro grande como Universitario de Deportes.

En el Perú, Ciucci defendió las camisetas de Real Garcilaso (en dos periodos), Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys. Ya con 32 años, quiere seguir dejándolo todo en la cancha.