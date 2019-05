Diego Chávez: “Existe una posibilidad de volver a Universitario para el Torneo Clausura”

En los próximos días, Diego Chávez volverá a ser dueño de su carta pase, luego de ser separado de Binacional por “indisciplina”. Consecuentemente, el lateral se ilusiona con sumar minutos en Segunda División hasta mediados de año, para así hacer posible su regreso a Universitario de Deportes.

“Quiero volver a Universitario, soy hincha y me he formado en el club. Trabajo duro para que se pueda concretar mi sueño. Al menos mi representante me pide que siga enfocado porque existe una posibilidad a mitad de año, debido a que la ‘U’ puede cambiar de administradores para el Torneo Clausura”, le dijo Diego Chávez a Depor.

“Sé que Nicolás Córdova es un técnico bastante exigente. Y estoy convencido de seguir enfocado en mi carrera, para que, si se da la posibilidad, pueda encajar en el equipo”, agregó.

Es preciso destacar que ‘Chaveta’ solo sumó un partido con Binacional, esta temporada. Luego, fue separado por el técnico Javier Arce, por lo que el futbolista decidió regresar a Lima, para resolver un tema legal.

“Ya resolví mi tema con Binacional. La Agremiación de futbolistas me ayudó con este tema. Ahora, tengo dos ofertas de equipos que juegan en la Segunda División. Una es de Unión Huaral y la otra es de Santa Rosa”, concluyó Diego Chávez.

