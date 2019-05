"Universitario de Deportes es un equipo que juega a nada"

Es crítico el momento que vive Universitario de Deportes en la Liga 1. Con el resultado de la última fecha jugada, la escuadra merengue se convirtió en el equipo más goleado del Torneo Apertura. Los dirigidos de Córdova cayeron 4-2 en el Monumental frente a Municipal en un polémico partido.

Un exdirectivo de Universitario de Deportes fue consultado sobre el presente del equipo. Germán Leguía criticó a la escuadra merengue y dijo que no tiene identidad de juego.

"Realmente es lamentable lo que pasa en Universitario, porque es un equipo que juega a nada. No puede ser posible que la 'U' le gane a Pirata y su mejor jugador termine siendo el arquero Carvallo. El año pasado fue igual ya que Zubczuk nos salvó de la baja el año pasado. Yo pienso que si en tu equipo el mejor de la cancha es el arquero, entonces el equipo está jugando a nada", declaró Germán Leguía a Radio Ovación.

Asimismo, Germán Leguía se refirió a la derrota de Universitario en la jornada 14 del Torneo Apertura. Del mismo modo, cuestionó el trabajo que viene haciendo Nicolás Córdova con el elenco crema.

"Sin temor a equivocarme, si no estaba Diego Haro, Municipal le metía seis a la 'U'. No sé qué están pensando en Universitario, porque no puede ser posible que sigan manteniendo a un entrenador como Córdova que no muestra nada de nada", añadió el exdirectivo de Universitario.

