Para ponerse la crema: Guillermo Rodríguez llegó a Lima y reveló conversación con Luis Aguiar [VIDEO]

Con la convicción de consolidarse en el equipo titular de Universitario de Deportes , Guillermo Rodríguez pisó suelo peruano este martes en la mañana. El zaguero uruguayo conversó con la prensa local y catalogó de “lindo” la presión que significará defender la camiseta de uno de los equipos históricos del balompié nacional.

“Sé que la ‘U’ es un equipo grande. Ya me habían dicho que iba haber mucha gente, cuando llegue a Lima. Me animó a venir a la ‘U’ el interés que hubo entre ambas partes. Ahora me toca ayudar al equipo. Está lindo lo de la presión, pero es grupal”, afirmó el defensa que pasó por el fútbol argentino, italiano, mexicano y uruguayo.

Guillermo Rodríguez también mostró su ilusión por hacer dupla con Alberto Rodríguez, luego de que Luis Aguiar le diera referencias del crack de la Selección Peruana, que podría renovar su vínculo con los cremas en los próximos días.

“He hablado con Luis Aguiar y me dio buenas referencias de él [Alberto Rodríguez]. Me he informado bastante bien, y sé que es un gran zaguero”, agregó Guillermo Rodríguez.

Ojo a un detalle. El uruguayo pasará exámenes médicos y luego podría ser anunciado como el nuevo fichaje de Universitario de Deportes, que busca ser protagonista en el certamen peruano.

“Varios compañeros de Peñarol me hablaron de la ‘U’. Con Tomás Costa, hablé antes de salir. Me felicitó y me saludó. Cuando ya esté más tranquilo, nos juntaremos”, concluyó.