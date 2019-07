Henry Vaca: "No me molesta que digan el 'Messi boliviano', me gusta encarar como él" [FOTOS/VIDEO]

Llegó el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes , Henry Vaca ya está en Lima y en las próximas horas será presentado oficialmente. El volante, de 21 años, dijo que no le molesta llegar con el apodo del 'Messi boliviano'.

"No hay comparación con Messi. No me molesta el apodo, cuando me dicen eso me gusta, porque me gusta encarar como él. Fue de chico que me dijeron el 'Messi boliviano'", dijo a su arribo a nuestra capital en horas de la mañana.

Universitario de Deportes: Llegada de Henry Vaca. (Video: Maria Fe Errea/Foto: Jesús Saucedo)

"Estoy muy contento de llegar a Lima, feliz por llegar al club más grande del Perú. Soy un jugador aguerrido, encarador y siempre voy hacia adelante. He venido tres veces a jugar amistoso y sé que el fútbol aquí es muy competitivo", añadió.

Henry Vaca dijo que quiere dejar huella en Universitario de Deportes. "Voy a trabajar para ayudar al equipo. Es un equipo y ojalá la hinchada me acompañe siempre. Estoy bien, hice pretemporada y estoy listo para jugar", comentó.

La presión por jugar en un equipo grande como Universitario de Deportes no lo intimida. "Vengo de jugar en un equipo grande de Bolivia y sé lo que es jugar con presión", comentó. Henry Vaca llega de jugar en The Strongest.



Universitario de Deportes: Henry Vaca habla de su apodo. (Video: Maria Fe Errea/Foto: Jesús Saucedo)

Universitario de Deportes: Henry Vaca y el origen del apodo cuando mostraba sus habilidades desde pequeño.

