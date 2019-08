Hinchas de Universitario realizaron nueva protesta en los exteriores de Indecopi

Un grupo de hinchas de Universitario asistió, esta mañana, a las afueras de Indecopi para iniciar una nueva protesta a raíz de la posición tomada por la entidad del Estado con relación a la deuda que tendría la institución con la administración saliente, encabezada por la empresa Gremco.

"Lo que hizo Indecopi fue suspender los créditos por capital, pero mantuvo los créditos por intereses. Con ello, Gremco aún mantiene el 35% de acreencia, lo que puede condicionar y hasta bloquear una eventual modificación del Plan de Reestructuración en beneficio del club", señaló José Alfredo Madueño, vocero de los hinchas.

Los hinchas de Universitario también cuestionaron a Indecopi por no haber iniciado de oficio ninguna sanción contra la ex administración de Carlos Moreno por no entregar las sedes del club, a pesar de haber sido removida hace un mes.

La nueva administración estimaba que la transferencia de cargos (para iniciar sus funciones) se daría en estos días, acción que aún no se realizaría debido a que Carlos Moreno indicó que está a la espera de una inscripción en SUNARP para entregar las sedes del club.

Se viven días claves en Universitario y se espera que se resuelva de la mejor manera para no perjudicar al golpeado club, el mismo que es uno de los más ganadores de la historia del país.

Un poco más de lo que fueron los entrenamientos de Oscar Ibañez como preparador de arqueros. (Video: Maria Fe Errea)

► Datos sorprendentes: ¿en cuánto están cotizadas las nuevas promesas del Fútbol Peruano?



►¿Qué número usará Germán Denis en Reggina Calcio de la Serie C de Italia?



► Oblitas sobre la autoexclusión de Paolo Guerrero: “Media hora antes de la conferencia pidió no estar”

► Kevin Quevedo: "Neymar es mi ídolo y trato de imitar sus jugadas"