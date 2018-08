¿Mandó una indirecta? Jhon Galliquio fue a Campo Mar para presenciar los entrenamientos de Universitario , donde se reencontró con más de un amigo, y afirmó que mantiene un buen estado físico y que espera integrarse pronto a algún club para lo que resta del año.

"Todavía corro, meto como siempre y eso se ha visto en el último partido que jugué en segunda. No tengo 18 ni 20 años, pero me he sentido muy cómodo en los partidos que he jugado y todavía nadie me pasa, soy un animal", señaló el experimentado defensa en Gol Perú.

Alberto Quintero: "Los hinchas de Universitario me motivan a recuperarme más rápido con sus mensajes"



Galliquio es consciente del duro momento de Universitario y no descartó una posible vuelta al equipo que ahora dirige Nicolás Córdova. 'Tyson' conoce al grupo, del que solo estuvo separado 8 meses porque Pedro Troglio no lo tenía en sus planes.

"Hace dos semanas que estoy libre porque terminé mi vínculo con Willy Serrato. Las cosas no se dieron como uno quería. Quiero terminar el año jugando y después veo como me siento para ver qué hacer. Todos saben que soy hincha de la ' U' y siempre me doy al máximo", agregó.

Universitario sigue sin recibir el visto bueno para poder contratar refuerzos, aunque todo indica que este miércoles se levantará el castigo para que los cremas puedan contratar.

TE PUEDE INTERESAR

Los 5 mejores goles de la fecha 14 del Torneo Apertura (Video: Gol Perú)

LEE TAMBIÉN