La historia entre Universitario de Deportes y Luis Tejada está llegando a su fin. El representante del atacante, Emiliano Sebastiano, aseguró que, en estos momentos, el 'Pana' está lejos de Ate y, ya evalúa otras propuestas.

"En este momento, Luis Tejada no es jugador de Universitario. He conversado con gente del club, pero no se habló de cantidades", dijo el agente de delantero a 'Barrio Fútbol' de radio Ovación.

Emiliano Sebastiano afirmó que la administración de la 'U' no ha negociado con él sobre una renovación de contrato. "Tuvimos una charla, hace 10 días, sin cifras. Se habló de la situación del club y la idea de Luis. De manera oficial no se habló de cifras, como se viene hablando o especulando y que son alejadas de la realidad. Nunca nos llamaron para dar una oferta concreta", acotó.

Aunque -el último martes-, el administrador crema, Carlos Moreno, afirmó que las "pretensiones del jugador no estaba al alcance del club".

La vida continúa y por eso el representante del 'Pana' está viendo otras posibilidades para el jugador. "En este momento estoy conversando con dos equipos de Colombia y alguno de Argentina. La Liga de Estados Unidos no es la primera opción', aseguró.

Luis Tejada, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre con los cremas, marcó 18 goles con la camiseta de Universitario de Deportes​ y jugó 37 partidos de 44 fechas.

