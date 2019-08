Manuel Heredia fue elegido el portero de la fecha del Torneo Clausura y sueña con llegar a la Selección Peruana

El partido que Manuel Heredia hizo frente a Universitario de Deportes fue impecable. El guardameta se ganó el aplauso de cientos de hinchas, luego de la actuación que tuvo bajo el arco de Carlos A. Mannucci , en la última fecha jugada por el Torneo Clausura.

La atajada que tuvo Manuel Heredia ante un potente disparo de Alejandro Hohgber fue reconocida como la mejor de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Posterior al encuentro, el arquero de Mannucci se pronunció y dijo que aún no está en su mejor momento.

"Siento que tengo mucho por experimentar, que no es el mejor momento de mi carrera porque hay muchas cosas que a corto plazo quiero conseguir. Cuando se ponga en orden todo lo que he soñado puedo decir que será un año redondo. Me trajeron para defender al equipo y eso estoy intentando hacer", declaró Heredia a Ovación.

La atajada de @Manu12H, arquero de @camannucci, fue elegida como la mejor de la cuarta fecha de la #Liga1Movistar Clausura. 🧤⚽️ pic.twitter.com/cs5ICMTqI0 — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) August 28, 2019

Del mismo modo, Manuel Heredia espera tener una oportunidad con la Selección Peruana y mostró sus ganas de ser parte de ella. Pero aún seguirá trabajando para conseguir uno de sus mayores sueños profesionales.

"Sabemos lo que han trascendido Gallese, Cáceda, Carvallo y Álvarez. Eso se da porque tienen competencia internacional y la regularidad que han tenido en sus equipos. En lo que me respecta, siempre he estado soñando en estar en una selección mayor. Lo percibí poco en un partido contra Paraguay en la 'Era Chemo, cuando fui convocado'", manifestó el guardameta 'carlista'.

Aquí una parte de la conferencia de Claudio Vivas para denunciar irregularidades en Moyobamba. (Video: Bruno Triviño)

