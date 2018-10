Universitario de Deportes: las mejores postales del banderazo crema

A lo largo de su historia, Universitario de Deportes se ha acostumbrado a recuperarse de situaciones complicadas. Cuando las cosas parecen estar ya consumadas, aparece ese empuje característico en los cremas que cambia, de forma repentina, una historia que para muchos ya había terminado de escribirse.

Le dicen garra, pero no podría existir sin el respaldo de una hinchada que, definitivamente, no está dispuesta a abandonar. La 'U' no ha podido ganar dos partidos seguidos en todo el año, pero ellos ahí están, alentando y contando las horas en su cabeza para, otra vez, revertir una realidad que es de terror.

Universitario de Deportes: los convocados para enfrentar a Sport Huancayo

La hinchada crema no está dispuesta a ver a su equipo en segunda y por eso jugará su campeonato aparte desde ya, en las tribunas y también en las calles. No estar motivado será imposible después del tremendo banderazo que prepararon los hinchas en el hotel de concentración crema.

Nicolás Córdova se juega la 'vida': Universitario enfrenta Sport Huancayo en el Nacional

Universitario de Deportes se jugará una 'final' por la permanencia este jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Los hinchas prometen llenar las tribunas.