Germán Leguía: "Mi idea es que Roberto Chale y el 'Puma' Carranza vuelvan a Universitario de Deportes"

Con el cambio en la administración de Universitario de Deportes se avecinan una serie de cambios y como parte de estos, Germán Leguía , quien es parte de la nueva directiva, sostuvo que le gustaría que Roberto Chale y el 'Puma' Carranza regresen al club.

"Mi idea, y creo que la de muchos hinchas, es que Roberto Chale y el ' Puma' Carranza deben regresar. Ellos tenían contrato cuando fueron botados. Entonces la reivindicación es llamarlos para que cumplan su contrato", sostuvo Germán Leguía en una entrevista con Radio Ovación.

En la misma entrevista, el administrativo del equipo crema también habló sobre Jean Ferrari. "No estoy metido en eso, pero creo que sí será el gerente del club. Están conversando, vamos a ver. Jean es una persona de la 'U'. Si está, lo vamos a apoyar", afirmó.

Cabe destacar que en conversaciones con ESPN FC, Germán Leguía dejó entreabierta la posibilidad de que Juan Manuel Vargas retorne como jugador a Universitario.

"Lo maltrataron a Juan Manuel Vargas en el club. Lo usaron y eso no lo puedes hacer. "Él es el último de los mohicanos. Alianza tiene a Farfán, Pizarro, Guerreo, la U solo tiene al 'Loco' Vargas. En el mundo él está considerado 'Top', si no lo querías no lo debiste contratar para maltratarlo así, eso no se hace", dijo Leguía.

Foto/video: América TV

