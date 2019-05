¿Nicolás Córdova se va de Universitario de Deportes? Así respondió el entrenador

Universitario de Deportes sufrió una inesperada goleada ante César Vallejo y la continuidad de Nicolás Córdova nuevamente fue cuestionada por los hinchas. El DT respondió sobre su complicada situación a pesar que los cremas ocupan los primeros lugares en la tabla de posiciones pero lejos de alcanzar el Torneo Apertura.

¿Se va el DT de Universitario de Deportes? "No soy yo el que lo tiene que decidir, no soy el que está a cargo, si me tengo que ir, me iré sabiendo que hice mi trabajo lo mejor posible, y si me quedo, me quedaré con la frente en alto", fue su respuesta.

El entrenador de los cremas ya resignó la primera competencia del año. "Hemos quedado fuera de toda competencia para ganar el Apertura, el nuevo objetivo es el Clausura, espero que lleguen refuerzos. Nunca había perdido un partido 4 a 0 en toda mi carrera como entrenador", apuntó.

El entrenador de Universitario de Deportes dijo que no hay nada que lo pueda tranquilizar tras analizar el partido. "Nos hicieron un gol y nos desmoronamos. Cada uno de mis jugadores empezó a jugar su propio partido", dijo en conferencia de prensa.

"Denis salió contracturado del gemelo, no tenemos dos nueves y eso te complica, para mí, Osorio no es nueve. Que no estén Pablo Lavandeira y Germán Denis se siente", remarcó.

