Pablo Lavandeira vivió en carne propia las consecuencias de la inseguridad ciudadana que se vive en nuestro país. El volante de Universitario de Deportes sufrió un asalto, cuando se dirigía hacia la presentación de la camiseta conmemorativa del equipo crema con motivo del día mundial de la lucha contra el cáncer.

“Camino para la conferencia, en Aramburú (subiendo por la Vía expresa), había mucho tráfico. Sabía que estábamos en un momento complicado del día y que era posible que pudiera pasar algo, por eso tranque las puertas, pero dejé la luna un poquito abierta. Y en un momento que me distraje, un muchacho me golpeó con un arma”, narró Pablo Lavandeira en Fox Sports Perú.

“Obviamente, atiné a preguntarle qué es lo que quería. Baje la luna y me pidió el celular, junto a la billetera. Le dije que no, porque tenía los documentos. Me pidió la plata. Subió a una moto y se fue. Por suerte, fue solo material”, agregó el jugador de Universitario de Deportes.

"VA A SER UN PARTIDO MUY DIFÍCIL, PERO HEMOS HECHO UNA BUENA SEMANA DE TRABAJO" #FOXSportsPeru | Pablo Lavandeira, volante de Universitario, habló en la previa del choque ante Binacional. pic.twitter.com/ELDrwyoVTf — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 19 de octubre de 2018

A pesar de sufrir el asalto, Pablo Lavandeira asistió a la presentación de la camiseta de Universitario de Deportes, la cual se realizó en un reconocido hotel de San Isidro. El volante intentó olvidarse del momento de terror que vivió en las calles de Lima.

Es preciso señalar que Pablo Lavandeira no participará del Universitario de Deportes vs. Binacional en Moquegua, por acumulación de tarjetas amarillas.