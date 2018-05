Universitario de Deportes: ¿Pedro Troglio se llevará a Aldo Corzo y Alberto Quintero a Gimnasia de La Plata?

Temblor en Ate. Pedro Troglio dejó Universitario para comenzar una nueva aventura con Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde ya trabaja como entrenador hace unos días. El entrenador argentino fue consultado sobre la posibilidad de reforzar a los 'Lobos' con Aldo Corzo y Alberto Quintero .

"Me encantan Quintero y Corzo , pero no los traigo a Gimnasia porque no podría hacerle tanto daño a mi anterior equipo", señaló 'Rulos' al programa radial El Mundo Fútbol Club de Argentina.

Troglio está evaluando los refuerzos de su nuevo equipo y afirma que le han ofrecido muchos jugadores, pero pocos de ellos son de su agrado. Corzo y Quintero son algunos de ellos; sin embargo es consciente de la importancia de ambos en la ' U ' y decidió no tocarlos.

"Me ofrecieron al panameño, pero si lo traigo complico mucho a un equipo que me dio mucho cuando estuve ahí", finalizó el entrenador argentino, quien ha establecido un vínculo fuerte con el equipo crema.

Universitario se prepara para el inicio del Torneo Apertura y, si bien Troglio descartó llevarse a dos de sus figuras, la posibilidad que dejen Ate luego del Mundial es una posibilidad latente que la administración del club ya conoce.

