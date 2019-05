Pedro Troglio: "Me encantaría volver a la 'U', tengo una cuenta pendiente"

Pedro Troglio no dudó en afirmar que volvería a Universitario de Deportes porque tiene una deuda pendiente con el Club. El DT argentino dijo que el equipo pasa por momentos difíciles pero afirmó que Nicolás Córdova tiene plantel para salir del mal momento.

"Yo siempre los dije, cuando llegué a Perú llegué para quedarme cinco años y en la ‘U’ ni hablar. Pasaron cosas y me tuve que ir, fue muy difícil. Yo siempre pensé que me iba a quedar mucho tiempo. Hoy veo a la 'U' como club mucho más tranquilo que puede contratar", dijo en RPP.

"Yo siempre veo la posibilidad de volver a Perú y me encantaría volver a Universitario de Deportes. Allí me abrieron las puertas y tengo una cuenta pendiente. Yo nunca desecharía la idea de volver a Perú y a la 'U'", añadió.

El extécnico crema, quien es otro de los voceados para reemplazar a Nicolás Córdova, dijo que en Perú solo ficharía por Universitario de Deportes y que no iría a Alianza Lima. "Yo por respeto no lo haría. Sería difícil hacerles un desplante de ir al equipo contrario. No podría, después de lo que me dio la 'U' es difícil ir a Alianza Lima", dijo.

Pedro Troglio dijo que Universitario de Deportes vive momentos que le suceden a cualquier entrenador. "Es difícil que un entrenador no pase por situaciones feas y buenas, a mí me ha pasado como entrenador. Es un momento difícil pero hay jugadores, plantel y el entrenador está en capacidad de darle vuelta a esta historia", afirmó. "La gente quiere que la 'U' llegue al arco contrario todo el partido y esa es la presión que te toca por estar en un equipo grande", añadió.

El exDT de Universitario de Deportes le dio la razón a Nicolás Córdova al hablar de la Bolsa de Minutos. "Me parecía que no era lo ideal. El jugador que es bueno va a debutar, si no es bueno no va a jugar. A veces hay que poner un jugador obligado. Los jugadores aparecen a la edad que deben aparecer. Los buenos siempre llegan y siempre debutan", dijo.

Pedro Troglio afirmó que fue acertada su decisión de Dejar Universitario de Deportes: "Estábamos en situación de no poder contratar. La cara de sufrimiento se transmite al hincha y eso no es bueno. En la 'U' no puedes tener ningún momento malo, tienes que rendir examen a diario".

El equipo retoma los entrenamientos hoy en Campo Mar pensando en su complicada visita a Ayacucho, el sábado (3:30 pm). (América TV)

► Nicolás Córdova: así pinta el panorama del entrenador en Universitario de Deportes [VIDEO]



► Cuidado, Alianza Lima: Pablo Bengoechea entró en los planes de Universitario de Deportes



► ¿En dónde juegan los desechados por Nicolás Córdova? [FOTOS]



► ¡Hora de reír! Vacílate con los divertidos memes de la fecha 14 del Torneo Apertura [FOTOS]