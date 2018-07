Universitario de Deportes a traviesa por una crítica situación en el Descentralizado. Los cremas perdieron 2-1 con Sport Huancayo en la reanudación del Torneo Apertura y continúa entre los últimos lugares de la tabla, también en la del acumulado.

El 'Rojo Matador' se adelantó en el marcador con gol de Jairsinho Gonzales a los 22 minutos. Los merengues reaccionaron en la complementaria y consiguieron la igualdad mediante un potente disparo de Diego Manicero (62').

Sport Huancayo , que en ese momento estaba con uno menos por la expulsión del defensa Rodrigo Colombo, no tiró la toalla y logró el triunfo gracias a una excelente ejecución de tiro libre de Marcio Valverde.

El dicho de que "técnico que debuta no pierde" no se cumplió con el entrenador chileno Nicolás Cordova. Eso sí, no pierde las esperanzas de levantar al equipo en las siguientes fechas.

