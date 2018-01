¿Universitario de Deportes en problemas por su nueva camiseta?

La polémica por la nueva marca que vestirá a Universitario de Deportes no tiene cuando acabar. Justo en el día de la 'Noche Crema' y tras hacerse el anuncio de la nueva camiseta, una Medida Cautelar alteró todo el entorno crema y preocupó a los hinchas de ver a su club en líos judiciales. Depor te muestra el panorama para que entiendas qué puede pasar.

Universitario no está obligado a no vestir otra marca. La medida cautelar que llegó a las oficinas de Universitario de Deportes no es una sentencia final en favor de Umbro. Los cremas y la marca deportiva se encuentran en un proceso arbitral por el contrato que tenían ambas partes hasta 2022, por el cual aún no hay fallo judicial.

Universitario vs. DIM por la Noche Crema en el estadio Monumental

La medida cautelar que ha llegado a Universitario de Deportes dispone que "mientras el Tribunal Arbitral no resuelva el pedido de KS Depor (Umbro), el demandado (club) se abstenga de realizar actos contrarios al cautelar vigente". Según un especialista, esta es una recomendación al club para que, en caso, el fallo del tribunal arbitral sea desfavorable, no le cause mayores problemas.

La posición de Universitario de Deportes. La directiva del cuadro merengue, a través de su gerente Juan Carlos Ortecho señaló que "La medida cautelar que hemos recibido no tiene nada que ver con el contrato que hemos firmado con Marathon. Es falso que se le haya dado la razón a Umbro. Se resolvió el contrato con ellos debido a que la empresa incumplió una cláusula al negarse a rendir información sobre las regalías. Es decir, existió una causal".

La posición de Umbro - KS Depor. El gerente de KS Depor habló con Depor y señaló de que si Universitario de Deportes viste otra marca deportiva, a pesar de la medida cautelar "estaría yendo contra un fallo que tiene carácter judicial y el cual puede tener contingencias hasta penales. Confiamos en que los administradores al final, acepten la determinación del tribunal arbitral al que ellos están sujetos", indicó.

Esta es la medida cautelar que llegó a Universitario de Deportes

Universitario de Deportes emitió un comunicado al respecto

Comunicado de Universitario de Deportes Comunicado de Universitario de Deportes

La posición de Umbro mediante comunicado

Comunicado de KS Depor - Umbro Comunicado de KS Depor - Umbro

