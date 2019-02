Universitario de Deportes: "No podemos prometer campeonar", afirmó José Carvallo

Universitario de Deportes viene preparándose de manera intensa para enfrentarse ante Unión Comercio el domingo 17 de febrero y poder sumar sus tres primeros puntos en la Liga 1.

En declaraciones para GolPeru, el experimentado portero de Universitario de Deportes , José Carvallo, aseguró que no es posible asegurar que la 'U' saldrá campeón esta temporada.



"Hay 18 equipos que se preparan para lo mismo, por eso no se puede prometer campeonar, pero vamos a trabajar al máximo para poder lograrlo", explicó.

Con respecto a su regreso al club crema, Carvallo aseguró que está contento. "He recibido todo el cariño de la gente desde el primer día, parecía que nunca me fui y eso me deja satisfecho", aseguró.

El equipo de Ate todavía no tiene arquero titular para la primera fecha de la temporada. Nicolás Córdova ya había advertido que esa sería una decisión difícil, ya que cuenta con "dos grandes profesionales" como posibilidades, refiriéndose a José Carvallo y Patrick Zubczuk.

"Pasa en todos los equipos donde tienes dos buenos jugadores por puesto, estamos trabajando bien y eso para el grupo va a ser bueno", declaró Carvallo al respecto.