No solo evita los goles, sino que ahora también los genera. Raúl Fernández ha ido demostrando fecha a fecha que está volviendo a su mejor nivel bajo los tres palos del arco de Universitario y esta vez, no fue la excepción. El portero crema respondió cada que lo exigieron e incluso se dio tiempo para generar el gol de Diego Manicero.

"Hay jugadas que uno tiene que aprovechar. Uno va aprendiendo con la experiencia de los partidos y, gracias a Dios, Jersson (Vásquez) hizo que la contra sea peligrosa", sostuvo el portero crema.



Universitario venció 2-0 a Deportivo Municipal con goles de Diego Manicero y Javier Núñez [VIDEO]

Fernández destacó que es un arquero que ha aprendido a iniciar jugadas de ataque, pero que (como todo proceso de aprendizaje) está yendo de menos a más en las acciones que realiza.

"Hoy lo destacan porque acabo en gol, pero hay veces que no acabamos anotando y pierdo el crédito. La hinchada a veces no entiende que uno asume riesgos y no siempre sale como uno quiere, pero estamos en eso", agregó.

Universitario sumó su tercer triunfo al mando de Nicolás Córdova y se va alejando de los últimos lugares de la tabla acumulada del Descentralizado. La próxima fecha. los merengues recibirán a Real Garcilaso con la única consigna de seguir sumando.

