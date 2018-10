Universitario de Deportes está comprometido con el descenso y su situación da mucho de qué hablar. Juan Carlos Oblitas , director deportivo de la FPF, recordó que pasó por una situación similar cuando dirigió a Sporting Cristal en 2007 y dio algunas recomendaciones al equipo crema.

"Veo que Universitario está en una situación muy complicada. A la 'U' lo tiene que salvar el buen juego, saber jugar para no descender, ya no jugar para ser campeón. La hinchada no puede abandonar en este momento y yo sé que no lo hará, la hinchada tiene que acompañar en este momento pase lo que pase. Que la hinchada vaya a presionar a su propio equipo es contraproducente", dijo Oblitas para Fox Sports Radio Perú.

Agregó: "Yo tengo una simpatía enorme por la U, fui hincha desde niño, pero a estas alturas de mi vida ya eso queda de lado, pero a nadie le conviene que Universitario de Deportes se vaya al descenso, a nadie. No imagino un campeonato de primera sin la 'U' y tampoco imagino a la 'U' en segunda división".



Sobre su experiencia en Sporting Cristal dijo: "Yo pasé por esa experiencia terrible de pelear el descenso. Yo toda mi vida me había acostumbrado a pelear arriba. Cuando llego a Sporting Cristal en 2007 estaba en una situación muy mala y yo dije en dos meses arreglo esto y pasaron los dos meses y seguíamos en esta situación mala y se nos venía la noche".

"En 2007 la hinchada fue extraordinaria en todos los estadios donde jugábamos y ese plus que te da de afuera esa buena vibra nos ayudó mucho", finalizó.