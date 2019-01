Reimond Manco negó negociaciones con Universitario de Deportes

Está movido el mercado de pases en el fútbol peruano. Así como hay contrataciones ‘bomba’ como la de Alejandro Hohberg a Universitario , también existen rumores como los de Reimond Manco al cuadro de Nicolás Córdova. Por eso, el ‘Rei’ se encargó de desmentir esas versiones que intentan acercarlo a Ate.

“No hubo ningún acercamiento o alguna llamada por parte de Universitario. No sé de dónde sale eso, y no he tenido la oportunidad de escuchar o leer esos rumores. De mi parte, desmiento totalmente eso. Es totalmente falso”, afirmó Reimond Manco en América Deportes.

Por el momento, Reimond Manco no encuentra equipo. Inclusive, el exjugador de Alianza Lima hizo público su sorpresa por no ser fichado por algún club peruano, teniendo en cuenta la destacada campaña que realizó con Unión Comercio en el 2018.

Por otro lado, Reimond Manco no descarta la posibilidad de salir de Perú, para buscar nuevos aires que alimenten su carrera futbolística. El ‘Rei’ quiere regresar a la Selección Peruana, actualmente dirigida por Ricardo Gareca. Y para eso, necesita sumar minutos y destacar.

"Es un poco extraño que no tenga equipo, cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año, hubo interés de un equipo grande de Colombia. No descarto [la posibilidad de salir del país], porque no estoy en las condiciones de hacerlo”, afirmó Reimond Manco en Radio Ovación.