Sport Huancayo reclama los puntos del choque suspendido ante Universitario de Deportes

Sport Huancayo no pudo visitar a Universitario de Deportes en la fecha programada para disputarse el partido por la fecha 8 de la Liga 1. Esto, debido a que la PNP no contaba con efectivos policiales suficientes para brindar las garantías necesarias en el estadio Monumental.

La reprogramación del choque aún no se ha dado; sin embargo, Sport Huancayo ha presentado un documento a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de fútbol pidiendo que se le otorguen lo puntos.

La justificación del 'Rojo matador' se basa en que una "incongruencia de reglamentos", indicando que el Reglamento de la Liga 1 señala en el artículo 114 que la postergación o suspensión de un partido sebe ser "única y exclusivamente" debido a una causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Este es el documento que presentó Sport Huancayo ante la FPF. (Foto: Twitter) Este es el documento que presentó Sport Huancayo ante la FPF. (Foto: Twitter)

Sin embargo, el encuentro se suspendió tomando como referencia la lista de términos en donde se señala que la cancelación de garantías otorgadas para la celebración de un partido está dentro de los supuestos de fuerza mayor.

"Los partidos pueden ser postergados o suspendidos única y exclusivamente por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, salvo lo normado por el presente reglamento. Esta circunstancia no varía los demás acuerdos establecidos en el Convenio respectivo. En

caso el partido no se pueda jugar por causas debidamente comprobadas, atribuibles a un club, el resultado será de 0-3 en contra del club infractor, entendiéndose en cuyo caso que este hace renuncia expresa a participar del mismo (Walk Over)", es lo que dice exactamente el artículo 114 al que hace referencia el cuadro provinciano.

