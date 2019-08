La 'U' y Cristal siguen en camino: estos son los emparejamientos para los cuartos de final en la Copa Bicentenario

Universitario se impuso por 2-0 a Los Caimanes y Sporting Cristal venció 4-3 a Sport Boys en la tanda de penales por los octavos de final de la Copa Bicentenario. Ambas escuadras sellaron su pase a la siguiente etapa del certamen y van con todo por el título.

En esta ronda, ambos equipos se medirán con escuadras con las que ya se vieron las caras en la fase de grupos del campeonato intermedio realizado por la FPF.

Universitario tendrá que enfrentarse a Deportivo Coopsol y tendrá la misión de cobrarse revancha del 3-0 recibido en la primera fase. Sporting Cristal, por su parte, volverá a chocar con Atlético Grau, cuadro al que venció 3-1 en el grupo A de la Copa Bicentenario.

Si los cremas y los celestes ganan sus encuentros, se verán las caras en las semifinales de un campeonato que va ganando en interés por parte del fanático del fútbol.

Copa Bicentenario: así quedaron los emparejamientos de 4tos. de final

- Atlético Grau vs. Sporting Cristal

- Deportivo Coopsol vs. Universitario



- Sport Huancayo vs. Municipal

- Cantolao vs. Real Garcilaso

