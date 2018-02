Descartado. Arquímedes Figuera se convirtió en la primera baja oficial de Universitario de Deportes para el partido contra Alianza Lima , a jugarse este domingo en el Estadio Nacional, a partir de las 6:15 p.m.

En el último partido de práctica del cuadro crema de once contra once, el volante venezolano no respondió a la exigencia del entrenamiento. El DT de la 'U' no se lamentó mucho tiempo y al toque encontró al reemplazante de Figuera: Adán Balbín, tal como confirmó en Gol Perú.



Aunque no todo es malo. El técnico de Universitario de Deportes sí podrá utilizar en el clásico del fútbol peruano a Juan Vargas, Horacio Benincasa y Alberto Quintero. Ellos no tendrá problemas para arrancar este domingo ante los íntimos.

Vargas iría de lateral y Quintero (en su posición natural) como extremo derecho. Pero no será el único que reaparecerá en tienda crema: Aldo Corzo superó su lesión y estará desde el arranque.

Universitario formará con Fernández; Corzo, Schuler, Benincasa, Vargas; Balbín, Páucar, Vásquez; Quintero, Siucho y Osorio.



TE PUEDE INTERESAR