Los memes calientan el clásico entre Universitario y Alianza Lima 

Faltan pocas horas para el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha 9 por el Torneo Clausura y los memes no paran de circular por las redes sociales. Los hinchas 'cremas' y 'blanquiazules' se encuentran listos para alentar en este tremendo partido.

Si bien aún no empieza el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, las redes sociales no han perdido el tiempo y ya soltaron los mejores memes. Así que en esta galería te dejamos los mejores para que no pares de reír mientras esperas el partido.

Universitario de Deportes y Alianza Lima se medirán hoy 29 de setiembre a las 4:00 p.m. en el estadio Monumental por la novena jornada del Torneo Clausura. Recuerda que el duelo será transmitido por la señal de GOLPERU y en Depor.com tendrás todos los detalles.

Claudio Pizarro le firma la camiseta a hincha de Alianza Lima en el hotel de Dortmund donde se queda con el Werder Bremen. (Video: Twitter)

