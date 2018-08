Diego Chávez dejó las filas de Universitario de Deportes a finales de 2016. Aunque han transcurrido dos años alejado del cuadro crema, el defensa no puede dejar de lado su cariño por el club que lo formó desde pequeño.

'Chaveta', quien actualmente juega en Unión Huaral en la Segunda División, se dio un tiempo para dedicarle unas líneas a la 'U', previo al clásico ante Alianza Lima.

"Universitario representa en mi vida, la forma más perfecta de vivir, alentando en la tribuna junto a mi familia y amigos. Universitario se volvió un estilo de vida y su camiseta, la piel que portan los guerreros con orgullo. Universitario es para mí y para muchos, la forma de alejarme de los problemas cotidianos que te pone la vida. Universitario se volvió mi primer amor", se puede leer en la publicación del defensa, que debutó en Primera División en 2012.

Desde su debut profesional, Diego Chávez jugó por el cuadro crema durante seis temporadas. "Universitario en cada una de sus hazañas y derrotas me enseñó a nunca darme por vencido, me ha enseñado a luchar contra las adversidades incluso a luchar contras mis propias limitaciones. Lolo Fernández me enseñó a querer la camiseta como a la vida misma, a portarla con orgullo y con honor, no cualquiera es digno de portar esta camiseta, no cualquiera la merece".

"Eso mismo que representa para mí, quisiera que represente Universitario para cada uno de ustedes. En una semana de aniversario, frente al clásico rival y en una zona de la tabla no acorde a nuestra historia quisiera más que nunca que entiendan el significado de estar en la 'U' y si alguno de ustedes llega a leer estas líneas, antes de salir a la cancha recuérdenlas porque Ustedes tienen el privilegio de ser los que se meten al campo para brindarles alegrías a un país".

"Defiendan con honor la camiseta que visten dentro y fuera de la cancha, dejen todo en el campo y sean profesionales en sus actitudes, en sus vidas. Quieran la camiseta, enamórense del club y luchen cada minuto entregándose al máximo durante el tiempo que les toque estar en Universitario".



"Estamos en un año difícil y se viene un partido clave y solo les quiero pedir una cosa, Dejen la vida señores y sean parte de la historia, métanse en la historia del Club y no lo hagan por dinero háganlo por la Gloria y por el deseo de ser mejores cada día, por ser los mejores del club, por ser el orgullo de sus hijos, por ser los héroes de sus familia".

