Universitario de Deportes vive una situación delicada en el Torneo Descentralizado. Por eso, los cremas están obligados a ganar a Alianza Lima , en el Estadio Nacional, este sábado, para salir del fondo de la tabla, una posición que conocieron también con Pedro Troglio.

"Espero que Universitario se pueda levantar en el clásico. Es un partido distinto más allá de los momentos", dijo Pedro Troglio a Fox Sports Perú.

El hoy técnico de Gimnasia también se refirió a las polémicas declaraciones que dio Nicolás Córdova, luego de la derrota de Universitario de Deportes ante Sporting Cristal: “El club necesita de gente grande, no de niños”.

Se paraliza el país: Universitario y Alianza Lima se enfrentan en un nuevo clásico

“No creo que el técnico (Nicolás Córdova) haya querido decir que los jóvenes no puedan jugar. Creo que él quiso decir que es un momento para gente de experiencia y no para jóvenes. Es lo que pensamos eso, a veces. La situación de la 'U' complica a los jóvenes, porque no es una manera cómo de aparecer. No por la fuerza o por la necesidad”; agregó Pedro Troglio.

Por otro lado, el estratega afirmó que, desde Argentina, sigue expectante a lo que suceda con Universitario de Deportes, club que dejó a mitad de año para regresar a Gimnasia.