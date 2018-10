Pese a que ya se jugó, el Universitario de Deportes vs. Unión Comercio aún es el foco de atención. No solo porque el equipo de Nicolás Córdova ganó un partido clave en su lucha por permanecer en primera división, sino también porque se reveló que la CONAR cambió la terna arbitral esta semana, a pesar de la programación que realizó con anticipación.

En un inicio, Yovani Quevedo fue programado para dirigir el Universitario de Deportes vs. Unión Comercio. Pero, según reconoce el propio juez, quedó “sorprendido” ante la decisión de la CONAR por colocar a Diego Haro como árbitro principal.

“Si bien fui programado para dirigir este encuentro pendiente entre Universitario y Unión Comercio, el día martes la CONAR me comunicó que había cambiado de decisión y uno como empleado solo queda respetar las órdenes e indicaciones”, explicó Yovani Quevedo a Radio Ovación.

¿Fue penal?

Diego Haro fue duramente criticado por cobrar un penal a favor de Universitario de Deportes. Varios jugadores de Unión Comercio calificar la actuación del juez como un “robo”, tras el penal que cobró a los 66 minutos (Germán Denis lo cobró y marcó, así los cremas voltearon el encuentro) . Inclusive, Reimond Manco utilizó sus redes sociales para hacer extensiva su molestia, ante las malas decisiones del juez durante el partido.

“Yo me encontraba bien y considero que tengo la capacidad necesaria para dirigir cualquier partido como lo tienen todos los árbitros que componen la CONAR. Yo no estaba ni lesionado ni enfermo, simplemente fue una decisión de las autoridades y solo queda acatarla, agregó Yovani Quevedo, que estuvo en el Universitario de Deportes vs. Unión Comercio como cuarto árbitro.