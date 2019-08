¡Se juega con público! Salieron a la venta las entradas para el Universitario de Deportes vs. San Martín

Universitario de Deportes dio a conocer los precios de las entradas para el partido con la Universidad San Martín. El duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura se juega con público, a las 8 p.m. en el Estadio Monumental.

Aquí puedes ver el precio y comprar tus entradas ► Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín

Los precios van desde 100 soles las butacas, 50 soles occidente, 35 soles en oriente y 20 soles en norte. Además hay una promoción especial para la tribuna sur.

Hasta el miércoles se especuló que el partido de Universitario de Deportes se podría jugar sin público pero el tema fue aclarado por la administración de Carlos Moreno. El directivo informó que la Policía Nacional le dio hoy las garantías pertinentes para que el partido se pueda jugar con público.

Ángel Comizzo tendrá de vuelta Germán Denis en el once titular. El delantero está recuperado y volverá al once que arrancará las acciones en el reinicio de la LIga 1, tras la pausa por los Juegos Panamericanos. Puedes ver la alineación crema aquí ► Con Vaca de '10': el once de Universitario para recibir a San Martín en el Monumental



