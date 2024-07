Universitario de Deportes ya está listo para iniciar su travesía en el Torneo Clausura 2024, enfrentándose a César Vallejo el sábado 13 de julio en el estadio Monumental de Ate. Los cremas llegan con la motivación de ganar el Apertura y con grandes posibilidades de coronarse campeones de la Liga 1 a fin de año, en su centenario. Con miras a este desafío, el equipo ha realizado algunos ajustes en su plantel, incluyendo la incorporación de Gabriel Costa, quien se une a Gustavo Dulanto. En contraste, Diego Dorregaray no continuará en la escuadra y fue recientemente anunciado como nuevo fichaje del Apollon Limassol FC de la primera división de Chipre.

El mencionado club del país europeo informó, a través de sus redes sociales, que firmó un acuerdo con el delantero argentino de 32 años hasta mayo de 2025, con la opción de extender por una temporada adicional. Así, el deportista estará viajando en los próximos días para someterse al reconocimiento médico.

Así, Dorregaray enfrentará un nuevo desafío tras su desafortunado paso por Universitario, club al que llegó con dudas por parte de la afición, al saber que no se había destacado en ningún equipo de renombre. Su aprobación se desplomó durante el Apertura debido a su bajo rendimiento goleador. En total marcó 4 dianas en 597 minutos.

Fue Fabián Bustos quien decidió no contar con él para la segunda mitad del torneo. Con la salida de Diego, la 'U' está en negociaciones con Raúl Ruidíaz que está dispuesto a colaborar en el aspecto económico para que esto no sea un impedimento. Además, el Seattle Sounders de la MLS ya está al tanto de la situación y no pondría objeciones, siempre y cuando se logre un acuerdo beneficioso para todas las partes.





Diego Dorregaray: repaso a su CV

Diego, que inició su carrera en 2007 en su país, experimentó su primera salida al exterior en el año 2017. Aquella vez, llegó al Guayaquil City de Ecuador. En ese país también vistió las camisetas de Técnico Universitario y Deportivo Cuenca. Con este último, en 2021, anotó un total de 14 goles y dio dos asistencias en 27 partidos.

Posteriormente, en 2022, tuvo un breve paso por Ismauly SC de Egipto, donde no logró marcar en 8 disputas. En 2023, se unió al Nea Salamina de Chipre, donde destacó con 23 anotaciones en 38 encuentros. Este año, llegó a Universitario con la responsabilidad de ser el principal goleador del equipo, pero no cumplió con las expectativas, anotando solo 4 veces en 17 cotejos. Ahora, enfrentará un nuevo desafío con el Apollon Limassol FC.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Mannucci?

Universitario vs. Mannucci se disputará el sábado 13 de julio en el Estadio Monumental de Ate. El inicio está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m. y en España a las 1:00 a.m. del día domingo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Mannucci?

Universitario vs. Mannucci será transmitido exclusivamente por GOLPERU, que está incluido en la oferta de canales de Movistar. También se podrá ver a través de la aplicación de streaming de Movistar TV App (anteriormente conocida como Movistar Play). Si no tienes acceso a estas opciones, puedes mantenerse al tanto de todas las incidencias del juego siguiendo las plataformas de Depor.

¿Dónde jugarán Universitario vs. Mannucci?

El encuentro entre Universitario de Deportes y Carlos Mannucci, programado para este sábado como parte de la segunda fase de la Liga 1, se llevará a cabo en el Estadio Monumental “U”. Popularmente conocido como Monumental de Lima o Monumental de Ate, y oficialmente llamado Estadio Monumental U Marathon por motivos de patrocinio, es el estadio principal del Club Universitario de Deportes de la Primera División del Perú. Este recinto deportivo tiene una capacidad para 80,093 espectadores y es el segundo más grande de toda Sudamérica, solo superado por el Estadio Monumental de Argentina.

Universitario vs Mannucci se enfrentan por la fecha 1 de Torneo Clausura 2024





