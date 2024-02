Aunque viene siendo cuestionado por un sector de la hinchada, Diego Dorregaray volvió a recibir el respaldo de Fabián Bustos y fue titular en la victoria de Universitario de Deportes sobre Melgar (2-0). Si bien le costó el duelo con la zaga arequipeña, el delantero tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal y no falló frente a Carlos Cáceda. Así pues, tras el pitazo final en el Estadio Monumental, el argentino habló con los medios de comunicación en zona mixta y valoró la victoria ‘crema’ más allá de su gol.

Según el análisis de ‘Dorre’, para él sigue siendo más importante que gane la ‘U’ por encima de todas las cosas. Recordemos que hasta la fecha, tras haber disputado las cuatro primeras jornadas del Torneo Apertura 2024, lleva dos goles y ambos de penal. “El gol ayuda porque ayuda al equipo que es lo importante. Acá primero está la ‘U’, así que los goles van a venir”, manifestó.

Por otro lado, Diego se mostró muy contento por el buen presente por el que está atravesando José Rivera, quien sin ser titular está fino frente a la portería rival y también lleva dos goles en lo que va del campeonato. Asimismo, reveló que luego del tanto del ‘Tunche’ para el 2-0, se acercó a felicitarlo, reafirmando la competencia sana que hay en el cuadro estudiantil por la titularidad en la posición de centrodelantero.

“Muy contento por él. Cuando hizo el gol lo fui a abrazar porque se lo merece, trabaja muy bien. Es una competencia linda, no depende de nosotros, depende del técnico. Esperemos que todos tengan la chance. No sé si me escucho, pero le dije que se lo merecía”, remarcó el exfutbolista del Nea Salamina de Chipre.

Finalmente, Dorregaray recalcó que así como él pateó el penal ante Melgar, lo puede hacer cualquier jugador de Universitario que se sienta con la confianza de hacerlo. Lo importante es que llegue el gol. “Estoy con confianza, pero puedo patear yo, puede patear ‘Orejas (Flores), puede patear el que se tenga confianza. Lo importante es que llegue el gol, patee quien patee”, puntualizó.

Recordemos que tras cumplir sus cuatro fechas de suspensión, Alex Valera volverá a estar disponible en el plantel ‘merengue’ y será una competencia más para el argentino. Todo dependerá de Fabián Bustos, quien tendrá que decidir si mantiene al atacante de 31 años como acompañante de Edison Flores en la ofensiva, o apuesta por el regreso del polmaqueño.

Diego Dorregaray llegó a la 'U' para ser el '9' de su centenario.





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-0 sobre Melgar, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a UTC por la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, el elenco estudiantil tendrá un complicado reto para sostener su liderato en el campeonato, cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el viernes 1 de marzo desde las 8:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por la señal exclusiva de GOLPERU, en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por la jornada 19 del Clausura 2023, con victoria ‘crema’ por 2-0 gracias a los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.





