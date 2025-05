La salida de Manuel Barreto de Universitario de Deportes ha generado cierto revuelo entre propios y extraños por lo sorpresivo del hecho. El ex director deportivo crema puso fin a su etapa en el club y su futuro, por ahora es una incógnita. Si bien hay distintas versiones que intentan explicar el porqué de su decisión, una de ellas apunta a que su próximo destino está en la Videna.

Al respecto, Diego Rebagliati, panelista del programa ‘Al Ángulo’, opinó sobre la despedida de Manuel Barreto y consideró que se va por un tema particular: querer dirigir otra vez. Como se sabe, el exfutbolista dirigió hacer poco a Universitario de manera interina ante Binacional y Barcelona SC, por la Liga 1 y la Copa Libertadores, respectivamente.

"Lo que me generó dudas sobre todo esto, cuando dirige los dos partidos, fue su declaración tras la victoria 1-0 en Guayaquil por Libertadores. Es muy de despedida. Cuando uno ya sabe el desenlace, te pones a mirar al detalle lo que dijo en el vestuario. Además, se va por todo lo alto, con un triunfazo. Ahí dije: ‘a él le picó el bichito por dirigir de nuevo’“, expresó Rebagliati.

Sin embargo, también se refirió a la posibilidad de que Barreto llegue a la FPF, encabezada por Agustín Lozano. Anteriormente, hay rumores que acercan al ex director deportivo de la ‘U’ a la Videna. “Ahora sé que se ha ido a Europa a tomarse un descanso. No creo que vaya a la Federación, me sorprendería mucho”, manifestó.

Manuel Barreto fue responsable de las contrataciones en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuál es el futuro de Manuel Barreto?

Si bien Manuel Barreto acaba de poner fin a su etapa en Universitario, su futuro inmediato es incierto. Por ahora, el exfutbolista no ha dado pistas del próximo cargo que vaya a asumir, independientemente de si es como entrenador o directivo. Lo que sí es cierto es el interés que hay por él en la FPF.

El periodista Kevin Pacheco aseguró que su nombre está en las carpetas de la Videna, aunque no necesariamente para reemplazar a Juan Carlos Oblitas como director general. “Manuel Barreto viajará a Italia en los próximos días por un tema personal. En lo inmediato no tiene planificado asumir alguna labor. La FPF lo tiene como alternativa para integrar la nueva estructura deportiva que buscan armar, aunque no necesariamente como Director General”, informó.

Entrenador interino de Universitario tuvo charla triunfal en vestiario

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de golear por 6-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 3 de mayo, desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Win, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el duelo en Depor.

