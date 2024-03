Universitario de Deportes viajó a Trujillo con la consigna de volver a Lima con los tres puntos, pues necesitaban ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024. Sin embargo, la Universidad César Vallejo no fue un rival sencillo y ambos equipos se enfrascaron en una disputa llena de imprecisiones que terminó en 0-0. Tras el pitazo final, Edison Flores analizó lo sucedido en el Estadio Mansiche y mostró su disconformidad por el resultado.

En diálogo con los medios de comunicación en zona mixta, el volante crema sostuvo que el trámite fue complicado y no se van contentos del todo, más allá de que el punto les sirve para mantener el invicto en la Liga 1 Te Apuesto. “El partido fue complicado, difícil, nos vamos un poco disconformes por el partido que empatamos, pero sumamos un punto importante en un plaza complicada”, apuntó.

Debido a que el encuentro estuvo lleno de polémicas arbitrales, incluyendo la expulsión de Fabián Bustos, Flores fue consultado al respecto; sin embargo, evitó ahondar en el tema y se enfocó en lo futbolístico. “Yo no me meto con los árbitros, son situaciones y también es difícil ser árbitro y tomar alguna decisión. Es parte del fútbol que se da y toca tratar de mejorar”, agregó.

Dentro todo lo malo que se vio en el terreno de juego, Edison Flores valoró la solidez defensiva que siguen mostrando en lo que va de la temporada, donde solo ha recibido dos goles en la Liga 1 Te Apuesto. “Fue un partido duro desde el primer tiempo, defensivamente estuvimos bien, controlando a todos sus delanteros. Ofensivamente nos está costando un poco tomar buenas decisiones, toca mejorar en cada partido”, añadió.

El futbolista de 29 años es consciente que a partir de ahora no pararán de afrontar encuentros igual de complicados, no solo en el torneo local, sino también en la Copa Libertadores. Universitario necesitará que su plantel esté fuerte, sólido y no sufra lesiones de último momento. El primer partido complicado será este martes frente a Liga de Quito.

“Viene una seguidilla de partidos importante y tenemos que estar bien, recuperarnos lo más rápido posible para poder estar en todo lo que se pueda. Es el calendario, ya sabíamos que se iba a dar así, a estar preparados y mentalmente fuertes”, agregó Edison, evitando victimizarse por el calendario apretado y el poco tiempo de descanso que tendrán durante los próximos dos meses.

Siendo bastante autocrítico, Edison Flores opinó que todavía tienen mucho por mejorar si quieren volver a ser el equipo arrollador del año pasado, evitando dejar tantos puntos en el camino en un campeonato que se está apretando cada vez más. “El equipo tiene que mejorar mucho, siempre uno busca estar mejor, tenemos equipo para eso y va a ser un lindo partido el martes”, aseguró.

Finalmente, el ‘Orejas’ le dejó un mensaje a los hinchas de Universitario que se hicieron presentes en el Estadio Mansiche y seguramente llenarán el Monumental para el debut en la Libertadores. “Al hincha de la ‘U’ decirles que vamos a tratar de dar siempre lo mejor y agradecimiento grande para ellos. Seguro querían los tres puntos y no pudimos, pero vamos a seguir peleando”, sentenció.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate sin goles con César Vallejo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Liga de Quito por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para este martes 2 de abril desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, la ‘U’ tendrá que enfocarse nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto, ya que afrontará un calendario bastante apretado. Tras el duelo con los ecuatorianos, los de Ate recibirán a Alianza Atlético por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el viernes 5 de abril desde las 8:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión digital vía Movistar TV App.





